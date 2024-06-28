Çin'in en büyük açık deniz rüzgar çiftliği Zhangpu'nun ikinci aşama projesi tamamlandı

ZHANGZHOU, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en büyük tek kapasiteli türbinlere sahip ilk açık deniz rüzgar çiftliği olan Zhangpu rüzgar çiftliğinin ikinci aşama projesi Perşembe günü elektrik üretimi için şebekeye bağlandı. Çin Üç Boğaz Şirketi tarafından inşa edilen proje, Zhangpu ilçesinin kıyı şeridinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Toplam kurulu gücü 400 megavat olan rüzgar santrali projesi, yılda 1,6 milyar kWh elektrik üreterek 680.000 hanenin yıllık elektrik tüketim ihtiyacını karşılayabilecek ve karbondioksit emisyonlarını yaklaşık 1,36 milyon ton azaltacak.