Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Çin'in 'Dünyanın Gözü': Aiken Pınarı

Çin'in 'Dünyanın Gözü': Aiken Pınarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Qinghai eyaletindeki Aiken Pınarı, havadan görünümüyle eşsiz gözbebeği şeklini oluşturuyor. Doğal jeolojik fenomen, çevresindeki tortularla birlikte ilgi çekiyor.

MANGYA, 21 Nisan (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin Haixi Moğol ve Tibet Özerk ili'ndeki Mangya kentinde bulunan Aiken Pınarı görülüyor, 19 Nisan 2025.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yer alan Aiken Pınarı "Dünyanın Gözü" olarak adlandırılıyor. Bu nadir jeolojik mucize, yukarıdan bakıldığında eşsiz bir gözbebeği şekli oluşturuyor ve kaynak suyu ve çevresindeki koyu kırmızı tortular toprağa gömülü bir gözü andırıyor. (Fotoğraf: Du Xiaowei/Xinhua)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.