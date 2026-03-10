Haberler

Çin'in Dış Ticaret Hacmi Ocak-şubat Döneminde Yüzde 18,3 Arttı

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, 2026 yılının ocak-şubat döneminde dış ticaret hacmi geçen yıla göre yüzde 18,3 artış göstererek 7,73 trilyon yuan (yaklaşık 1,12 trilyon ABD doları) seviyesine ulaştı. İhracat yüzde 19,2, ithalat ise yüzde 17,1 oranında artış kaydetti.

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti 2026 yılının ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin toplam mal ticaret hacmi aynı dönemde 7,73 trilyon yuana (yaklaşık 1,12 trilyon ABD doları) ulaştı.

İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 4,62 trilyon yuana ulaşırken, ithalat ise yüzde 17,1 artışla 3,11 trilyon yuana yükseldi.

Kaynak: Xinhua



