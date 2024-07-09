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Çin'in derin deniz madencilik aracı önemli bir atılım gerçekleştirdi

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Çin'in derin deniz ağır hizmet madencilik aracı, denizde 4.000 metreyi aşan derinlikte bir deneme görevini tamamlayarak, ülkenin derin deniz maden kaynakları geliştirme teknolojisinde önemli bir atılıma imza attı.

SHANGHAİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in derin deniz ağır hizmet madencilik aracı, denizde 4.000 metreyi aşan derinlikte bir deneme görevini tamamlayarak, ülkenin derin deniz maden kaynakları geliştirme teknolojisinde önemli bir atılıma imza attı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Madencilik Denizcilik Çin Teknoloji Güncel Haberler

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