Çin'in derin deniz madencilik aracı önemli bir atılım gerçekleştirdi
Çin'in derin deniz ağır hizmet madencilik aracı, denizde 4.000 metreyi aşan derinlikte bir deneme görevini tamamlayarak, ülkenin derin deniz maden kaynakları geliştirme teknolojisinde önemli bir atılıma imza attı.
SHANGHAİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in derin deniz ağır hizmet madencilik aracı, denizde 4.000 metreyi aşan derinlikte bir deneme görevini tamamlayarak, ülkenin derin deniz maden kaynakları geliştirme teknolojisinde önemli bir atılıma imza attı.