Üye Girişi
Haberler

Çin'in Dazu Kaya Oymaları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Dazu Kaya Oymaları, 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Çin kültürünün güçlü enerjisini yansıtan bu oymalar, mağara sanatının en güzel örneklerinden biridir.

CHONGQİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Dazu Kaya Oymaları 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Çin'in mağara sanatının en güzel örneklerinden olan Dazu Kaya Oymaları, Çin kültürünün güçlü enerjisini gösteren derin tarihsel bir öneme sahiptir.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kültür Sanat Güncel Haberler

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi

Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi

 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı

Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı

 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi

Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title