Çin'in Dazu Kaya Oymaları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi

CHONGQİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Dazu Kaya Oymaları 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Çin'in mağara sanatının en güzel örneklerinden olan Dazu Kaya Oymaları, Çin kültürünün güçlü enerjisini gösteren derin tarihsel bir öneme sahiptir.