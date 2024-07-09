Çin'in Dazu Kaya Oymaları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi
Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Dazu Kaya Oymaları, 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Çin kültürünün güçlü enerjisini yansıtan bu oymalar, mağara sanatının en güzel örneklerinden biridir.
CHONGQİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Dazu Kaya Oymaları 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. Çin'in mağara sanatının en güzel örneklerinden olan Dazu Kaya Oymaları, Çin kültürünün güçlü enerjisini gösteren derin tarihsel bir öneme sahiptir.