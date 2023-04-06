Çin'in Chongqing Kentinde 30 Milyar Doların Üzerinde Yatırım Anlaşması İmzalandı

CHONGQİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi, yılın ilk çeyreğinde yatırım değeri toplam 208 milyar yuanın (yaklaşık 30 milyar ABD doları) üzerinde olan 70 büyük projeye imza attı.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan Chongqing Donggang otomotiv elektronik endüstriyel parkı şantiyesinin havadan çekilmiş fotoğrafı, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

CHONGQİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi, yılın ilk çeyreğinde yatırım değeri toplam 208 milyar yuanın (yaklaşık 30 milyar ABD doları) üzerinde olan 70 büyük projeye imza attı.

Kentin Jiulongpo bölgesinde Perşembe günü ortak imza töreni düzenlendi. Bu yeni yatırımlar akıllı ve ağa bağlı yeni enerji araçları (NEV), entegre devreler, biyotıp, yazılım enformasyonu gibi önemli endüstrilerin yanı sıra bilimsel ve teknolojik yenilikler arasında paylaştırılacak.

Yerel yönetime göre, projelerin yüzde 78'inden fazlasını 1 milyar yuan üzerindeki anlaşmalar oluşturuyor. İmzalanan projelerin beşi ise 10 milyar yuanı aşıyor.

Chongqing'de gelecekte yeni enerji güç bataryaları ve ilaç üretimine yönelik üsler gibi daha fazla endüstriyel üslerin inşa edilmesi bekleniyor. Bölgede akıllı ve ağ bağlantılı NEV'lere ilişkin yaklaşık 31,7 milyar yuan değerinde yatırımın yapılacağı 10 proje imzalandı.