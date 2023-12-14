Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'ndeki En Büyük Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Projesi Tamamen Faaliyete Geçti

Açık deniz rüzgar enerjisi projesinin görüntüleri

Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki en büyük açık deniz rüzgar enerjisi projesi an itibarıyla tamamen faaliyete geçti.

Proje, yıllık 3 milyar kilovat-saat elektrik üretim kapasitesine sahip.

Bu miktar, yaklaşık 1 milyon ton standart kömür tüketimi ve yaklaşık 2,35 milyon ton karbondioksit emisyonu azaltımına eşdeğer.

Xinhua muhabirleri Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'nden bildiriyor.