Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'ndeki En Büyük Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Projesi Tamamen Faaliyete Geçti
Açık deniz rüzgar enerjisi projesinin görüntüleriGuangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki en büyük açık deniz rüzgar enerjisi projesi an itibarıyla tamamen faaliyete geçti.
Açık deniz rüzgar enerjisi projesinin görüntüleri
Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki en büyük açık deniz rüzgar enerjisi projesi an itibarıyla tamamen faaliyete geçti.
Proje, yıllık 3 milyar kilovat-saat elektrik üretim kapasitesine sahip.
Bu miktar, yaklaşık 1 milyon ton standart kömür tüketimi ve yaklaşık 2,35 milyon ton karbondioksit emisyonu azaltımına eşdeğer.
Xinhua muhabirleri Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'nden bildiriyor.