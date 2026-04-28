Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu: "Filistin meselesi, Orta Doğu sorununun özü niteliğindedir"

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, tüm tarafları, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde istikrarın bir an evvel yeniden tesis edilmesi için çaba göstermeye çağırırken, "Filistin meselesi, Orta Doğu sorununun özü niteliğindedir, her zaman öyle kalacaktır." dedi.

Fu Cong, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Filistin Sorunu Dahil Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda konuştu.

Çinli Büyükelçi, "Sorunun temel düğüm noktası şudur, iki devletli çözüm, yalnızca yarı yarıya hayata geçirilmiş durumdadır. İsrail devleti çok uzun zaman önce kurulmuşken, Filistin Devleti'nin kurulması hala ulaşılamaz bir hedef olarak durmaktadır." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında durumun giderek kötüleştiğine işaret eden Fu, iki devletli çözümün temellerinin "tamamen oyulması riskinin" giderek büyüdüğünü belirtti.

Gazze'deki insani krizin, tamamen çökmek üzere olan bir sağlık sistemi ile vahim bir hal aldığına dikkati çeken Fu, diğer taraftan işgal altındaki Batı Şeria topraklarında İsrail'in "yerleşim faaliyetlerinin" kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"Batı Şeria'daki şiddetin tırmanması da aynı derecede endişe verici, şiddet giderek artıyor ve işgalci güç (İsrail) sık sık arama, tutuklama ve baskınlar düzenliyor." ifadesini kullanan Fu, Tel Aviv yönetiminin, Filistinlileri hedef alan ölüm cezası yasaları çıkararak gerilimi tehlikeli bir şekilde artırdığına dikkati çekti.

Fu, "İsrail, uluslararası toplumun güçlü çağrılarına kulak vermeli, yasa dışı yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmalı, yerleşim şiddetini etkili bir şekilde kontrol altına almalı ve tüm saldırılar için güçlü bir hesap verebilirlik sağlamalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
