Çin'in Antarktika Bilimsel Keşif Ekibi Devir Teslimine Hazırlanıyor

ZHONGSHAN İSTASYONU, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in 40. Antarktika bilimsel keşif ekibinin kış takımı, Çin'in Antarktika'daki araştırma üssü olan Zhongshan İstasyonu'nda bir yıldır görev yapıyor. Görev süreleri sona ermek üzere olan ekip üyeleri, Çin'in yeni Antarktika bilimsel keşif ekibiyle devir teslim işlemlerini tamamlayıp evlerine dönmeye hazırlanıyor.