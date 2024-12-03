Çin'in Antarktika Bilimsel Keşif Ekibi Devir Teslimine Hazırlanıyor
Çin'in 40. Antarktika bilimsel keşif ekibinin kış takımı, Zhongshan İstasyonu'nda bir yıl süren görev sürelerinin sona ermesiyle yeni ekip ile devir teslim işlemlerini tamamlamak için geri dönmeye hazırlanıyor.
ZHONGSHAN İSTASYONU, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in 40. Antarktika bilimsel keşif ekibinin kış takımı, Çin'in Antarktika'daki araştırma üssü olan Zhongshan İstasyonu'nda bir yıldır görev yapıyor. Görev süreleri sona ermek üzere olan ekip üyeleri, Çin'in yeni Antarktika bilimsel keşif ekibiyle devir teslim işlemlerini tamamlayıp evlerine dönmeye hazırlanıyor.