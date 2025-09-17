Haberler

Çin'in 76. Kuruluş Yıldönümü İçin İstanbul'da Resepsiyon Düzenlendi

Çin'in 76. Kuruluş Yıldönümü İçin İstanbul'da Resepsiyon Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıldönümü nedeniyle görkemli bir resepsiyon düzenledi. Davete İstanbul Vali Yardımcısı, TÜROB yetkilileri ve çeşitli üst düzey yöneticiler katıldı.

İSTANBUL, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıldönümü vesilesiyle görkemli bir resepsiyon düzenledi.

Salı akşamı düzenlenen davete İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, TÜROB yetkilileri, Çin ve Türkiye'den üst düzey özel sektör yöneticileri, yabancı misyon temsilcileri, Çinli vatandaşlar ve Çin'de eğitim gören öğrenciler katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yemek kazanına işeyen gençlere 12 milyon TL'den fazla para cezası kesildi

Yemek kazanına işeyen gençlere milyonlarca liralık ceza yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.