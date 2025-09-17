Çin'in 76. Kuruluş Yıldönümü İçin İstanbul'da Resepsiyon Düzenlendi
İSTANBUL, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıldönümü vesilesiyle görkemli bir resepsiyon düzenledi.
Salı akşamı düzenlenen davete İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, TÜROB yetkilileri, Çin ve Türkiye'den üst düzey özel sektör yöneticileri, yabancı misyon temsilcileri, Çinli vatandaşlar ve Çin'de eğitim gören öğrenciler katıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel