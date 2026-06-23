Çin, iletişim teknolojisi test uydusunu fırlattı
Çin, iletişim teknolojilerinin test edilmesi için 'İletişim Teknolojisi Demonstrasyon Uydusu-26A'yı Long March 7 roketiyle başarıyla uzaya fırlattı. Uydu, radyo televizyon sinyalleri ve veri aktarımı testlerinde kullanılacak.
Çin, iletişim teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.
Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, "İletişim Teknolojisi Demonstrasyon Uydusu-26A", Long March 7 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 653. taşıma görevi oldu.
CASC'a bağlı Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydu, radyo televizyon sinyalleri ve veri aktarımı ile iletişim teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacak.