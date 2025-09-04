Çin ile Malezya Arasında Yeni Hava Rotası Açıldı

YİNCHUAN, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Yinchuan ile güneybatısındaki Guiyang kentlerini Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a bağlayan yeni hava rotası resmen faaliyete geçti. Rotanın ilk uçuşu, çarşamba sabahı Yinchuan'dan yapıldı.

Rotadaki seferler her çarşamba ve cuma günü Boeing 737 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek.

Ningxia Havalimanı yetkililerine göre, AQ1251 sefer sayılı gidiş uçuşu yerel saatle 07.00'de Yinchuan'dan kalkacak, Guiyang'da bir buçuk saat aktarmanın ardından yerel saatle 14.45'te Kuala Lumpur'a varacak.

AQ1252 sefer sayılı dönüş uçuşu ise yerel saatle 16.25'te Kuala Lumpur'dan kalkacak, Guiyang'da yaklaşık bir saat 40 dakika aktarma yaptıktan sonra yerel saatle 00.45'te Yinchuan'a varacak.

China West Airport Group'un Ningxia şubesi, yeni rotanın faaliyete geçmesiyle Ningxia ile Güneydoğu Asya arasındaki ulaşım süresi ile mesafesinin azalacağını ve uluslararası etkileşim ile işbirliğinin artacağını belirtti.