Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Çin, İki Pakistanlı Astronota Uzay Eğitimi Verecek

Çin, İki Pakistanlı Astronota Uzay Eğitimi Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay görevleri için seçeceği iki Pakistanlı astronota eğitim vereceğini açıkladı. Astronotlardan birinin Çin uzay istasyonu uçuşunda yük uzmanı olarak görev alacağı belirtildi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in uzay görevleri için seçeceği iki Pakistanlı astronota eğitim vereceğini duyurdu. Astronotlardan birinin bir Çin uzay istasyonu uçuşunda yük uzmanı olarak görev yapacağı belirtildi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin İnsanlı Uzay Ajansı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in uzay görevleri için seçeceği iki Pakistanlı astronota uzay uçuşu eğitimi vereceğini duyurdu. Astronotlardan birinin bir Çin uzay istasyonu uçuşunda yük uzmanı olarak görev yapacağı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.