Çin, İki Pakistanlı Astronota Uzay Eğitimi Verecek

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in uzay görevleri için seçeceği iki Pakistanlı astronota eğitim vereceğini duyurdu. Astronotlardan birinin bir Çin uzay istasyonu uçuşunda yük uzmanı olarak görev yapacağı belirtildi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin İnsanlı Uzay Ajansı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in uzay görevleri için seçeceği iki Pakistanlı astronota uzay uçuşu eğitimi vereceğini duyurdu. Astronotlardan birinin bir Çin uzay istasyonu uçuşunda yük uzmanı olarak görev yapacağı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)