Çin, Huangyan Dao Adası Çevresinde Filipinler Gemilerini Uzaklaştırdı

Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Gan Yu, Huangyan Dao adası çevresindeki karasularına giren Filipinler gemilerinin uzaklaştırıldığını ve Çin'in ulusal toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını vurguladı.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Gan Yu, Çin'in Huangyan Dao adası çevresindeki karasularına giren Filipinler'e ait çok sayıda sahil güvenlik ve kamu hizmeti gemisinin ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi.

Gan pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in defaatle yaptığı uyarılar ve ikna faaliyetlerine rağmen Filipinler'e ait gemilerin, balıkçı gemilerine ikmal bahanesiyle Güney Çin Denizi'ndeki bölgeye girmekte ısrar ettiklerini belirtti.

Bunun üzerine söz konusu gemileri uzaklaştırmak üzere izleme, gözetleme ve engelleme gibi gerekli önlemleri aldıklarını belirten Gan, Çin Sahil Güvenliği'nin bölgedeki tüm eylemlerinin profesyonel, standart ve meşru olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Huangyan Dao, Çin'in öz toprağıdır. Çin Sahil Güvenliği, ulusal toprak bütünlüğü ve denizcilikle ilgili hak ve çıkarları kararlılıkla korumak üzere Huangyan Dao karasularında hak koruma ve kolluk faaliyetlerini sürdürecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
