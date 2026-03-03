Haberler

Çin'in Üst Düzey Siyasi Danışma Kurulu Yıllık Oturumunu 4-11 Mart'ta Gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'de, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin 14. yılı dördüncü oturumu 4-11 Mart tarihleri arasında yapılacak.

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun sözcüsü Liu Jieyi, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, 3 Mart 2026.

Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık oturumu 4-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi

Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi

Arap basınında yer aldı! Doğruysa savaşta tansiyon zirve yapar