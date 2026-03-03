Çin'in Üst Düzey Siyasi Danışma Kurulu Yıllık Oturumunu 4-11 Mart'ta Gerçekleştirecek
Çin'in başkenti Beijing'de, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin 14. yılı dördüncü oturumu 4-11 Mart tarihleri arasında yapılacak.
BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun sözcüsü Liu Jieyi, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, 3 Mart 2026.
Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık oturumu 4-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua