Çin, Haiyang Kentinden 4 Yeni Uydu Fırlattı

Çin, Haiyang Kentinden 4 Yeni Uydu Fırlattı
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Çin, Shandong eyaletinin Haiyang kentinden CERES-1 taşıyıcı roketi ile 4 yeni uyduyu başarıyla yörüngeye göndermiştir. Fırlatma, 19 Mayıs 2025'te gerçekleştirildi.

HAİYANG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarında denizden fırlatılan ve 4 uydu taşıyan CERES-1 taşıyıcı roketi, 19 Mayıs 2025.

Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarında denizden CERES-1 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye 4 yeni uydu gönderdi.

Tianqi uydu grubuna ait 4 uyduyu taşıyan ticari roket, Beijing saatiyle 15.38'de fırlatıldı.

Bu denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Xu Baoxiang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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