Haberler

Çin, Hainan'dan Yeni Uzaktan Algılama Uydusu Fırlattı

Çin, Hainan'dan Yeni Uzaktan Algılama Uydusu Fırlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan Uzun Yürüyüş-7 roketi ile Yaogan-45 isimli yeni bir uzaktan algılama uydusunu başarıyla fırlattı. Uydu, bilimsel deneyler ve arazi kaynakları araştırmaları gibi alanlarda kullanılacak.

WENCHANG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi.

Salı günü Beijing saatiyle 10.00'da Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketiyle fırlatılan Yaogan-45 uydusu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu ağırlıklı olarak bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik araştırmalar, mahsul verim tahminleri ile afet önleme ve yardım çalışmalarında kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 594. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu

Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı

Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.