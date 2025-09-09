Çin, Hainan'dan Yeni Uzaktan Algılama Uydusu Fırlattı

WENCHANG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yer alan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi.

Salı günü Beijing saatiyle 10.00'da Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketiyle fırlatılan Yaogan-45 uydusu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu ağırlıklı olarak bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik araştırmalar, mahsul verim tahminleri ile afet önleme ve yardım çalışmalarında kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 594. uçuş görevi oldu.