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Çin Ordusu, Güney Çin Denizi'nde Rutin Devriye Görevi Gerçekleştirdi

Çin Ordusu, Güney Çin Denizi'nde Rutin Devriye Görevi Gerçekleştirdi
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı, 27-28 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde deniz ve hava kuvvetleriyle rutin devriye görevi yürüttüğünü duyurdu. Sözcü Zhai Shichen, Filipinler'in bölge dışı ülkelerle sözde ortak devriyeler düzenleyerek barışı bozduğunu belirtti.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) - Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, komutanlığın 27-28 Haziran tarihleri arasında Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevleri yürütmek üzere deniz ve hava kuvvetlerini görevlendirdiğini söyledi.

Zhai, pazartesi günü yaptığı açıklamada Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde kargaşa çıkarmak amacıyla bölge dışındaki ülkeleri de işin içine katarak sözde ortak devriyeler düzenlediğini ve bu şekilde bölgedeki barış ve istikrarı bozduğunu belirtti.

Sözcü, komutanlığın kuvvetlerinin Çin'in toprak egemenliğini, deniz haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ve bölgesel barış ve istikrarı sıkı bir şekilde savunacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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