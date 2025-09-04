Haberler

Çin, Güney Çin Denizi'nde Rutin Devriye Görevine Çıktı

Güncelleme:
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevine çıktığını ve Filipinler'in bölgedeki diğer ülkelerle işbirliği yaptığını duyurdu. Bu girişimlerin barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, çarşamba günü Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevine çıktıklarını söyledi.

Filipinler'in bölge dışındaki ülkelerle gizli işbirliği yaparak sözde "ortak devriyeler" düzenlediğini belirten Tian, bunun bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığını kaydetti.

Tian, Güney Harekat Alanı Komutanlığı birliklerinin, Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik haklarını korumak üzere yüksek alarm durumunu sürdürdüğünü vurguladı.

Tian, "Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarma ve gerginlik yaratmaya yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkum olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
