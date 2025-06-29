Çin, Guizhou'daki Sel için 200 Milyon Yuan Daha Tahsis Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi, Guizhou eyaletindeki sel felaketinin ardından acil müdahale ve kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere 100 milyon yuan daha tahsis etti. Toplam destek 200 milyon yuana ulaşırken, hedef, etkilenen bölgelerde yaşamın ve üretimin hızla eski haline döndürülmesi.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi, selden etkilenen Guizhou eyaletindeki acil müdahale ve kurtarma çalışmalarını desteklemek amacıyla merkezi bütçeden 100 milyon yuan (yaklaşık 13,96 milyon ABD doları) fon daha tahsis etti.

Komisyondan cumartesi günü yaptığı açıklamada, 25 Haziran'da tahsis edilen ilk 100 milyon yuanlık fonun ardından toplam desteğin 200 milyon yuana yükseldiği belirtildi.

Söz konusu fonlar, özellikle Rongjiang, Congjiang ve Sandu gibi ağır etkilenen ilçelerde normal yaşam ve üretimin en kısa sürede yeniden tesis edilmesine destek olmak amacıyla altyapı ve kamu hizmetlerinin acil toparlanmasında kullanılacak.

Guizhou'da devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller, Rongjiang ilçesinde yeniden etkili oldu. Bu gelişme üzerine yerel yetkililer cumartesi günü saat 12.30'dan itibaren ülkenin en üst düzey sel acil durum müdahale mekanizmasını yeniden devreye soktu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı! Şok detaylar

Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.