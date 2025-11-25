Haberler

Çin, Füzyon Enerjisi Araştırmalarında Uluslararası Program Başlattı

Çin, Füzyon Enerjisi Araştırmalarında Uluslararası Program Başlattı
Çin, Anhui eyaletinin Hefei şehrinde, Füzyon enerjisi araştırmalarını teşvik etmek amacıyla uluslararası bir bilim programı başlattı. Program kapsamında, dünya genelinden bilim insanları, ortak çalışmalara katılmak üzere davet edildi.

HEFEİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, pazartesi günü ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de füzyonla yanan plazma araştırmalarına odaklanan uluslararası bir bilim programı başlattı. Program kapsamında küresel bilim insanlarının ortak bilimsel ilerlemeler kaydetmesi için birkaç önemli füzyon araştırma platformu da hizmete açıldı.

Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü'nün başlattığı uluslararası program çerçevesinde, Hefei'deki Yanan Plazma Deneysel Süper İletken Tokamak tesisi de dahil olmak üzere ülkenin önde gelen füzyon araştırma platformları küresel erişime açıldı.

Lansman töreninde Fransa, İngiltere ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkeden füzyon bilimcileri, ortak açık bilimi teşvik etmek ve dünya çapındaki araştırmacıları Çin'in füzyon araştırma çabalarına katılmaya davet etmek amacıyla Hefei Füzyon Deklarasyonu'nu imzalayıp yayımladı.

Güneşin enerji üretim sürecinin yeniden üretildiği füzyon enerjisi, ideal bir temiz enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, uzun bir süredir füzyon için gerekli olan olağanüstü koşulları oluşturmak üzere manyetik çevreleme gibi tekniklere başvuruyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
