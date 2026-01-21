Çin: Huangyan Dao Karasuları Hava Sahasına İzinsiz Giren Filipinler Uçağını Uzaklaştırdık

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Hava Kuvvetleri Sözcüsü Kıdemli Albay Tian Junli, Filipinler hükümetine ait bir uçağın, Çin'e ait Huangyan Dao adası ve bitişik karasuları üzerindeki hava sahasına Çin hükümetinin onayı olmaksızın yasadışı şekilde girdiğini söyledi. Tian, salı günü gerçekleşen ihlal üzerine, söz konusu uçağın uzaklaştırıldığını ifade etti.

Tian, komutanlık tarafından bölgeye sevk edilen donanma ve hava birliklerinin, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket ederek Filipinler uçağına uyarıda bulunduğunu ve hava sahasından uzaklaştırdığını vurguladı.

Sözcü, Filipinler'in bu eyleminin Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin hukuku ve uluslararası hukukun ilgili hükümlerini ağır şekilde çiğnediğini ifade etti.

Tian, "Huangyan Dao, Çin'in öz toprağıdır. Filipinler'e kışkırtıcı eylemlerle Çin'in haklarını ihlal etmeyi ve sorumsuz şekilde asılsız iddialarda bulunmayı derhal durdurması çağrısında bulunuyoruz" dedi.