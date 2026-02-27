Haberler

Çin: Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki Eylemleri Barış ve İstikrarı Bozuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Filipinler'in bölge dışı ülkeleri de dâhil ederek düzenlediği 'ortak devriyelerin' Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı bozduğunu belirtti.

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, Filipinler'in bölge dışı ülkeleri de sürece dahil ederek düzenlediği sözde "ortak devriyelerin" Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı bozduğunu söyledi.

Zhai, cuma günü yaptığı açıklamada komutanlığa bağlı donanma unsurlarının 23-26 Şubat tarihlerinde Güney Çin Denizi'nde rutin devriye faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Zhai, komutanlık bünyesindeki güçlerin Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ve bölgesel barış ile istikrarı kararlı şekilde savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Türkiye'nin en işlek yolu bir gecede göle döndü! Şaşırtan görüntüler