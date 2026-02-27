Çin: Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki Eylemleri Barış ve İstikrarı Bozuyor

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, Filipinler'in bölge dışı ülkeleri de sürece dahil ederek düzenlediği sözde "ortak devriyelerin" Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı bozduğunu söyledi.

Zhai, cuma günü yaptığı açıklamada komutanlığa bağlı donanma unsurlarının 23-26 Şubat tarihlerinde Güney Çin Denizi'nde rutin devriye faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Zhai, komutanlık bünyesindeki güçlerin Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ve bölgesel barış ile istikrarı kararlı şekilde savunmaya devam edeceğini vurguladı.

