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Çin, Filipinler Gemisini Huangyan Dao Karasularından Uzaklaştırdı

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Huangyan Dao adasının karasularına yasadışı şekilde giren Filipinler donanmasına ait bir gemiyi bölgeden uzaklaştırdığını duyurdu. Çin, Filipinler'in bu eylemlerinin egemenliği ihlal ettiğini belirterek, bu tür provokasyonlara son verilmesi konusunda uyarıda bulundu.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Zhao Zhiwei, pazar günü Çin'e ait Huangyan Dao adasının karasularına yasadışı şekilde giren Filipinler donanmasına ait bir gemiyi bölgeden uzaklaştırdıklarını söyledi.

Zhao komutanlığın, Çin hükümetinden izin almaksızın Huangyan Dao'nun karasularına giren Filipinler gemisini yasal şekilde izlemek, gözlemek, gemiye uyarıda bulunmak ve gemiyi uzaklaştırmak üzere güçlerini harekete geçirdiğini belirtti.

Zhao, Filipinler'in eylemlerinin Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve hem Çin hukukunu hem de uluslararası hukukun ilgili hükümlerini çiğnediğini ifade etti.

Sözcü, "Filipinler'i ihlal ve provokasyonlarına derhal son vermeleri konusunda güçlü şekilde uyarıyoruz. Aksi taktirde bunun tüm sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacaklardır" dedi.

Zhao, Güney Harekat Komutanlığı kuvvetlerinin her zaman yüksek alarm durumunu sürdürerek ulusal egemenlik ve güvenliği kararlılıkla savunacağını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı güçlü şekilde koruyacağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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