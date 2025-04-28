Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki İhlaller Nedeniyle Uyarıda Bulundu

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Filipinler'den 6 kişinin, uyarı ve ikna çabalarını göz ardı ederek Güney Çin Denizi'ndeki Tiexian Jiao resifine yasadışı olarak ayak basması nedeniyle Filipinler'i uyardı.

Liu pazar günkü basın toplantısında Çin Sahil Güvenliği görevlilerinin yasalar uyarınca yerinde doğrulama çalışmaları yürütmek ve infaz önlemlerini uygulamak üzere resife çıktığını söyledi.

Liu, Tiexian Jiao resifi de dahil olmak üzere Nansha Qundao adaları ve bitişik sularda Çin'in tartışılmaz egemenliğe sahip olduğunu yineledi.

Sözcü, Filipinler'in söz konusu hamlesinin, Çin'in toprak egemenliğini ve Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nu ihlal ettiğini ve bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığını söyledi.

Liu, "Filipinler'i ihlallerine derhal son vermeye çağırıyoruz. Çin Sahil Güvenliği, Çin'in haklarını korumaya ve Çin'in yetki alanındaki sularda kolluk faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir" dedi.