Çin: Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki İhlal ve Provokatif Eylemlerine Son Vermeli

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Filipinler'e ait bir uçağın Nansha Qundao adalarına yakın hava sahasına yasa dışı girdiğini belirtti ve Filipinler'i provokatif eylemlerine son vermesi konusunda uyardı.

GUANGZHOU, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, Filipinler'e ait C-208 tipi bir uçağın Çin'in Nansha Qundao adalarına bağlı Meiji Jiao yakınlarındaki hava sahasına yasa dışı şekilde girdiğini belirterek Filipinler'i ihlal ve provokatif eylemlerine son vermesi konusunda uyardı.

Zhai, cuma günü yaptığı açıklamada, komutanlığa bağlı deniz ve hava unsurlarının söz konusu uçağı izlediğini ve yasa ile yönetmelikler çerçevesinde bölgeden uzaklaşması için uyarıda bulunduğunu söyledi.

Filipinler'in söz konusu eylemlerinin Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Zhai, "Filipinler tarafını ihlal ve provokatif eylemlerine derhal son verme ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak üzere Çin'le çalışma konusunda ciddi biçimde uyarıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
