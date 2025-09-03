Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Kutladı
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yabancı liderlerle birlikte Tian'anmen Meydanı'nda Japon saldırganlığına karşı direniş savaşının zaferinin 80. yıldönümünü anma törenine katıldı.
BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve yabancı liderler, çarşamba sabahı Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ile faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Tian'anmen Meydanı'na geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel