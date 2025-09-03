Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve yabancı liderler, çarşamba sabahı Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ile faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Tian'anmen Meydanı'na geldi.