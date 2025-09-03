Haberler

Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Kutladı

Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yabancı liderlerle birlikte Tian'anmen Meydanı'nda Japon saldırganlığına karşı direniş savaşının zaferinin 80. yıldönümünü anma törenine katıldı.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve yabancı liderler, çarşamba sabahı Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ile faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Tian'anmen Meydanı'na geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yunan basını öve öve bitiremedi: Türkiye'nin silahlanmada yaşadığı patlama baş ağrısı oluşturuyor

"Türkiye'nin yaşadığı patlama, başımızı ağrıtıyor"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler

Vahşette yeni görüntüler! İşte AVM müdürünün son anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.