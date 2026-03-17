Çin: Etiyopya'da Afetten Etkilenen Bölgelere Destek Sağlamaya Hazırız

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Etiyopya'nın afetlerden etkilenen bölgelerdeki halka, imkanlar dahilinde yardım sağlamaya ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda afet sonrası yeniden inşa çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Etiyopya'nın güneyinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, çamur seli ve heyelanlara yol açarak çok sayıda can kaybına ve maddi hasara neden oldu. Ölümlere sebebiyet veren bir heyelanda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Lin salı günü olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenler için derin taziyelerimizi sunuyor ve yakınlarını yitiren ailelere içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Sözcü, "Etiyopya hükümetinin liderliğinde, afet bölgelerindeki halkın yaşanan felaketi aşacağına ve en kısa sürede evlerini yeniden inşa edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

