Çin Dışişleri Bakanlığı: Tek Çin İlkesi Üzerine Doğru Kararlar Bekleniyor

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, uluslararası kamuoyunun tek Çin ilkesine uygun kararlar almasını beklediklerini ifade etti. Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı'nın Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi olasılıklarını araştırdığı yönündeki haberlerin ardından, Mao, tek Çin ilkesinin dünya genelinde kabul gördüğünü belirtti.

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ilgili ülkelerin, kamuoyunun görüşüne uyarak en kısa sürede tek Çin ilkesiyle ilgili doğru kararlar almasını beklediklerini söyledi.

Basında Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves'in Çin ile temas halinde olduğu ve Çin'le ilişkilerin geliştirilmesi olasılığını araştırdığı yönünde haberler yer almıştı.

Çarşamba günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, tek Çin ilkesinin, uluslararası düzeyde hakim bir uzlaşı ve uluslararası ilişkilerin temel bir normu olduğunu belirtti.

Dünya genelinde 183 ülkenin Çin ile diplomatik ilişkiler kurduğuna işaret eden Mao, bunun, tarihin akışının ve kamuoyunun eğiliminin tek Çin ilkesinden yana olduğunu ve tek Çin ilkesine bağlılığın doğru yaklaşım olduğunu tam olarak kanıtladığını belirtti.

Mao, ilgili ülkelerin bu genel eğilimi fark edip kamuoyunun görüşüne uyarak mümkün olan en kısa sürede doğru kararlar almasını umduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
