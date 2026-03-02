Haberler

Çin: ABD'nin İran'a Askeri Operasyonu Hakkında Önceden Bilgilendirilmedik

Çin, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonu hakkında önceden bilgilendirilmediğini ve Tahran'daki çatışmalarda bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybeden vatandaş için taziye mesajı da iletti.

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonu hakkında Çin'in önceden bilgilendirilmediğini söyledi.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında ayrıca, İran'ın başkenti Tahran'daki çatışmalarda bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

Mao, "Hayatını kaybeden vatandaşımız için derin üzüntü duyuyor ve yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
