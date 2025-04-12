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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ile Görüştü

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi. Görüşme, nükleer güvenlik ve işbirliği konularını gündeme getirdi.

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi, 11 Nisan 2025. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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