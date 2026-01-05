Çin: Bir Ülkenin İradesinin Başka Bir Ülkeye Dayatılmasına Her Zaman Karşıyız

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi güç kullanımına, güç kullanma tehdidine ve bir ülkenin iradesinin başka bir ülkeye dayatılmasına her daim karşı olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang pazar günü Çin'in başkenti Beijing'de Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile birlikte düzenlediği 7. Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı sırasında Venezuela'daki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut uluslararası konjonktürün daha değişken ve karmaşık hale geldiğini kaydeden Wang, bu konjonktürde tek taraflı zorbalığın da giderek arttığını vurguladı.

Wang, uluslararası toplumun Venezuela'daki durumda yaşanan ani değişime dikkat kesildiğini ifade etti.

"Herhangi bir ülkenin küresel polis rolünü üstlenebileceğini asla düşünmüyoruz. Bir ülkenin kendisini uluslararası yargıç ilan etmesini de kabul etmiyoruz" diyen Wang, tüm ülkelerin egemenlik ve güvenliğinin, uluslararası hukukun tam koruması altında olması gerektiğini vurguladı.