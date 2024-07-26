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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Laos'un başkenti Viyentiyan'da bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam olduğunu vurgulayan Wang, Doğu Asya işbirliği konusunda iletişim ve koordinasyonu sürdürebileceklerini belirtti. Lavrov ise Çin ile stratejik işbirliğini güçlendirdiklerini ve çok kutuplu bir dünya inşasına katkı sağladıklarını ifade etti.

VİYENTİYAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Perşembe günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin-Rusya ilişkilerinin sağlam karşılıklı siyasi güvene, derinleşen stratejik koordinasyona, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine yönelik büyük umutlara, halklar arası enerjik etkileşime ve verimli uluslararası işbirliğine sahip olduğunu ve bu sayede ikili ilişkilerin gelişmiş, istikrarlı, dayanıklı ve bağımsız olduğunu belirtti.

Wang, Asya-Pasifik bölgesinin nüfuzlu iki ülkesi ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) diyalog ortakları olarak Çin ve Rusya'nın, Doğu Asya işbirliği konusunda iletişim ve koordinasyonu sürdürebileceğini söyledi.

Çinli bakan, merkezinde ASEAN olan açık ve kapsayıcı bölgesel işbirliği mimarisini korumak, işbirliği mutabakatını derinleştirmek için mevcut Doğu Asya mekanizmasını teşvik etmek ve bölgesel barış, istikrar ve refahı desteklemek üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Lavrov ise 20. ÇKP Merkezi Komitesi'nin 3. genel oturumunun başarıyla sonuçlanmasını kutlayarak, tüm dünyada bilinen bu etkinliğin sadece Çin'in kendi kalkınması için değil, aynı zamanda küresel ekonomik toparlanma için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rus bakan, Rusya ve Çin'in, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde yakın iletişimi sürdürdüğünü, stratejik işbirliğini güçlendirdiğini, adil ve hakkaniyetli bir uluslararası düzeni ortaklaşa desteklediğini, çok taraflılık ilkesini gerçek anlamda uyguladığını ve çok kutuplu bir dünya inşasına pozitif enerji getirdiğini söyledi.

Lavrov, ASEAN'ın merkezi konumunu desteklemek ve dış güçlerin müdahale ve sızmalarını önlemek üzere Çin ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Ayrıca, Filistinli gruplar arasında Bölünmenin Sona Erdirilmesi ve Filistin Ulusal Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Beijing Deklarasyonu'nun imzalanmasını başarıyla teşvik ettiği için Çin'i tebrik eden Lavrov, Ortadoğu'da barışın yeniden tesis edilmesi için Çin ile beraber çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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