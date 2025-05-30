Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pasifik Ada Ülkeleri ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pasifik Ada Ülkeleri ile İşbirliğini Güçlendiriyor
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mikronezya, Vanuatu ve Papua Yeni Gine dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, tek Çin ilkesinin desteklenmesi ve ekonomik anlaşmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

XİAMEN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 3. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan yabancı konuklarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, perşembe günü Mikronezya Dışişleri Bakanı Lorin S. Robert ile yaptığı görüşmede, iki ülke liderleri tarafından karşılıklı güven ve dostluğun güçlendirilmesi ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda varılan önemli uzlaşıya dikkat çekti.

Mikronezya Kongresi'nin tek Çin ilkesini desteklemeye yönelik kararını takdir ettiklerini kaydeden Wang, ülkenin, Taiwan'la ilgili konularda Çin'in adil tutumunu kararlılıkla desteklemeye devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Vanuatu Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Marc Ati ile de görüşen Wang, Çin ile Vanuatu arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, iki ülke liderlerinin rehberliğinde gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Ati ise Vanuatu hükümetinin, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunun altını çizerek, Çin ile kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeye, ikili serbest ticaret anlaşmalarına yönelik müzakereleri hızlandırmaya, eğitim, altyapı, sağlık ve kolluk kuvvetleri gibi alanlarda işbirliğini teşvik etmeye ve daha müreffeh bir geleceğe doğru ilerlemeye hazır olduklarını ifade etti.

Wang, Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkatchenko ile gerçekleştirdiği görüşmede ise iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesi, serbest ticaret anlaşmaları müzakerelerinin bir an önce başlatılması ve çeşitli alanlarda işbirliğinin derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

Güney Pasifik'te önemli bir güç olan Papua Yeni Gine'nin nüfuzuna ve Asya'ya açılan bir kapı olarak oynadığı role değer verdiklerini belirten Wang, dışişleri bakanları toplantısının sonuçlarını uygulamak ve bölgesel barış ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak üzere Papua Yeni Gine ve diğer Pasifik Adası ülkeleriyle birlikte çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Tkatchenko ise Papua Yeni Gine'nin Çin ile ilişkilerinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Papua Yeni Gine hükümetinin Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını kararlı şekilde desteklediğini belirten Tkatchenko, Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek ve tarım, eğitim, telekomünikasyon, enerji ve bölgesel kalkınma konularında tatbiki işbirliğini geliştirmek üzere Çin ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Wang, Nauru'nun eski Devlet Başkanı olan ve an itibarıyla Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Russ Kun, Fiji Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Meclis Başkan Yardımcısı Lenora Qereqeretabua ve Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreter Yardımcısı Esala Nayasi ile de bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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