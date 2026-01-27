Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Taha ile Görüştü

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Beijing'de bir araya gelerek İslam ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşlerde bulundu. Wang, Xinjiang ve Taiwan meselelerinde verilen destek için teşekkür etti. Taha ise tek Çin ilkesine bağlılıklarını vurguladı.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 26 Ocak 2026.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Wang, İİT'nin İslam dünyasındaki en büyük hükümetler arası kuruluş olduğunu belirterek, Çin'in İslam ülkeleri ve İİT ile ilişkilerin geliştirilmesine her zaman stratejik önem verdiğini söyledi. Wang ayrıca, Xinjiang ve Taiwan meselelerinde verilen desteği takdirle karşıladıklarını söyledi.

Taha ise İslam İşbirliği Teşkilatı olarak tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurguladı. Xinjiang'daki kayda değer kalkınma başarılarını takdir ettiklerini belirten Taha, Çin'in içişlerine yönelik dış müdahaleye karşı olduklarını ifade etti. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
