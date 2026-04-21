Çin Dışişleri Bakanı Wang, Kamboçya, Tayland ve Myanmar'ı Ziyaret Edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 22-26 Nisan tarihlerinde Kamboçya, Tayland ve Myanmar'ı ziyaret edecek. Bu ziyaret sırasında Kamboçya'da '2+2' formatında stratejik diyalog toplantısına katılacak.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin, davet üzerine 22-26 Nisan tarihlerinde Kamboçya, Tayland ve Myanmar'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Guo, salı günü düzenlediği basın toplantısında, Wang'ın Kamboçya ziyareti sırasında Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile birlikte iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında "2+2" formatında gerçekleştirilecek stratejik diyalog mekanizmasının ilk toplantısına katılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
