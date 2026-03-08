Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Filistin Meselesinde Hakkaniyetli ve Geniş Kabul Gören Tek Yöntem İki Devletli Çözümdür

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin meselesinde iki devletli çözümün tek haklı yöntem olduğunu belirterek, bu çözümün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Wang, Çin'in Filistin'in ulusal haklarını desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin meselesi konusunda hakkaniyetli ve geniş kabul gören tek yöntemin iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, diğer tüm düzenlemeler ve yeni mekanizmaların iki devletli çözümü zayıflatmak yerine güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kargaşa ve savaşın Filistin halkının kaderi olmaması gerektiğini vurgulayan Wang, sorumluluk sahibi büyük bir ülke olan Çin'in, Filistin'in meşru ulusal haklarını elde etmeye yönelik haklı davasını desteklemeyi sürdüreceğini ve Filistin halkı için adaletin yeniden sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları artıracağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
