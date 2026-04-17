Çin Dışişleri Bakanı Wang, İtalyan Mevkidaşı Tajani ile Beijing'de Görüştü

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'daki durum için birincil önceliğin ABD ile İran'ın müzakere masasına dönmesini sağlamak ve soruna siyasi çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü Beijing'de İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, Ortadoğu'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Wang, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü ve "asla yaşanmamış olması gereken" savaşın uzamasının, şimdiden uluslararası enerji güvenliği ile Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Her daim uluslararası anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla siyasi çözümünü savunduklarını ifade eden Wang, güç kullanımına kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Wang, Çin'in tutarlı şekilde nesnel ve tarafsız bir tutum sergilediğini ve barışı teşvik etmek ve çatışmaları sona erdirmek üzere aktif çaba gösterdiğini dile getirdi. Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını desteklediklerini yineleyen Wang, tüm taraflarla iletişimi sürdürmeye ve bu konuda yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını ifade etti.

İtalya ile ilişkilerin geliştirilmesine de değinen Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek ve ikili ilişkilerde yakalanan sağlam ve istikrarlı ivmeyi sürdürmek üzere İtalya ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Tajani ise Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledi.

Çin'in uluslararası meselelerde ve Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı platformlarda sahip olduğu önemli etkiye değer verdiklerini kaydeden Tajani, Çin Cumhurbaşkanı'nın uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünü teşvik etmek amacıyla ortaya koyduğu öneri ve inisiyatifleri desteklediklerini de ifade etti.

Tajani, dünya barışı, istikrarı ve kalkınmanın ortaklaşa korunması için Çin ile çok taraflı iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

İki bakan, Ukrayna krizi ve diğer konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua