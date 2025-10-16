Çin Dışişleri Bakanı Wang, İspanyol Mevkidaşı ile Görüştü
HANGZHOU, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile bir araya geldi, 15 Ekim 2025. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel