Xinhua Enstitüsü Raporu: BM'nin Rolü Zayıflatılmamalı, Güçlendirilmeli

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü, "Uluslararası Adaleti Savunmak ve Küresesl Çalkantılarla Ortaklaşa Mücadele Etmek: Küresel Yönetişimde Çin Yaklaşımı" başlıklı bir rapor yayımladı.

Salı günü yayımlanan raporda, Birleşmiş Milletler'in rolünün zayıflatılmaması, aksine güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sisteminin inşası için çok taraflılığın hayata geçirilmesinin temel yol olduğu belirtildi. "Çok taraflılık, uluslararası sistem ve düzenin özündeki kavram haline gelmiştir. Kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan fayda anlayışına dayalı bir küresel yönetişim vizyonunu savunmak, ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek ve tek taraflılığa karşı çıkmak temel önemdedir" ifadelerine yer verildi.

BM'nin çok taraflılığın uygulanması ve küresel yönetişimin ilerletilmesi açısından merkezi bir platform olduğuna dikkat çekilen raporda, örgütün rolünün daha da güçlendirilmesi gerektiği yinelendi.

Raporda ayrıca, diğer uluslararası ve bölgesel çok taraflı mekanizmaların kendi güçlü yönlerini geliştirmeleri, yapıcı roller üstlenmeleri ve ayrımcı ya da dışlayıcı düzenlemelerden kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua