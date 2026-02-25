Haberler

Xinhua Enstitüsü Raporu: BM'nin Rolü Zayıflatılmamalı, Güçlendirilmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Xinhua Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, uluslararası adaletin korunması ve çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler'in rolünün artırılması ve daha adil bir küresel yönetişim için işbirliğinin önemi belirtildi.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü, "Uluslararası Adaleti Savunmak ve Küresesl Çalkantılarla Ortaklaşa Mücadele Etmek: Küresel Yönetişimde Çin Yaklaşımı" başlıklı bir rapor yayımladı.

Salı günü yayımlanan raporda, Birleşmiş Milletler'in rolünün zayıflatılmaması, aksine güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sisteminin inşası için çok taraflılığın hayata geçirilmesinin temel yol olduğu belirtildi. "Çok taraflılık, uluslararası sistem ve düzenin özündeki kavram haline gelmiştir. Kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan fayda anlayışına dayalı bir küresel yönetişim vizyonunu savunmak, ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek ve tek taraflılığa karşı çıkmak temel önemdedir" ifadelerine yer verildi.

BM'nin çok taraflılığın uygulanması ve küresel yönetişimin ilerletilmesi açısından merkezi bir platform olduğuna dikkat çekilen raporda, örgütün rolünün daha da güçlendirilmesi gerektiği yinelendi.

Raporda ayrıca, diğer uluslararası ve bölgesel çok taraflı mekanizmaların kendi güçlü yönlerini geliştirmeleri, yapıcı roller üstlenmeleri ve ayrımcı ya da dışlayıcı düzenlemelerden kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi

İstanbullular dikkat! Saat verildi, geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları, Galatasaray'ın yıldızları için Torino'da

Galatasaray'ın 3 yıldızı için bu akşam Torino'dalar
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti

İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var

Bir kadının "Eniştem" dediği kişiyle yaptığı paylaşıma tepki yağıyor