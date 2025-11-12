Çin'den Taiwan Üzerine Sert Eleştiriler

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan ile ilgili konularda provokasyonlarda bulunan sözde Parlamentolar Arası İttifakı sert şekilde eleştirdi.

Chen çarşamba günkü basın toplantısında Parlamentolar Arası İttifak'ın Brüksel'de düzenlenen ve Taiwan'dan Hsiao Bi-khim'in konuşmacı olarak katıldığı yıllık toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözde ittifakı sadece Çin karşıtı unsurlardan oluşan bir grup olarak nitelendiren Chen, bu grubun Taiwan ile ilgili konulara sık sık müdahalede bulunmasına kesin şekilde karşı olduklarını söyledi.

Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerine de sert tepki gösteren Chen, DPP yetkililerinin bu tür örgütlerle gizli işbirliği yaparak komedi sahnelemelerinin, kendilerini daha da gülünç duruma düşürüp kendilerini utandırmaktan başka işe yaramayacağını ifade etti.