Çin: Suriye'de Diyalog ve Ulusal Yeniden İnşa Süreci İlerletilmeli

( ANKARA ) - Çin, Suriye'de merkezi yönetime bağlı güçlerin SDG kontrolündeki bölgelerde ilerleyişinin ardından başlayan çatışmalarla ilgili taraflara diyalog ve müzakere çağrısında bulunarak, ülkenin yeniden inşası için siyasi uzlaşının önemli olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de en kısa sürede barış ve istikrarın sağlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Guo, " Suriye'deki tarafların diyalog ve müzakere yoluyla siyasi uzlaşı sürecini ilerletmesini ve Suriye halkının çıkarlarına uygun bir ulusal yeniden inşa planı bulmasını umuyoruz" dedi.