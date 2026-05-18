Haberler

Çin, Çienfan takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uyduları fırlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu Çienfan (Uzay Yelkeni) takım uydu ağının 9. grubunu oluşturan 18 uyduyu Long March-8 roketiyle başarıyla fırlattı. Proje, 14 bin geniş bant internet uydusuyla SpaceX’in Starlink ağına rakip olmayı hedefliyor.

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu, Amerikan SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olmayı hedefleyen Çienfan (Uzay Yelkeni) takım uydu ağının parçasını oluşturacak 9. uydu grubunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, 18 uydudan oluşan grup, Long March-8 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konuma ulaştığı fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 643'üncü taşıma görevi oldu.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen Çienfan uyduları, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurulan takım uydu ağının parçasını oluşturacak.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan grupların ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te, dördüncüsü 23 Ocak 2025'te, beşincisi 11 Mart 2025'te, altıncısı 18 Ekim 2025'te, yedincisi 7 Nisan'da ve sekizincisi 12 Mayıs'ta fırlatılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

Okan Buruk müjdeyi verdi: Yıldız isimle imzalar atılıyor!
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı