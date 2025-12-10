Çin, Ditwah Kasırgası'nın Vurduğu Sri Lanka'ya Acil İnsani Yardım Malzemeleri Gönderdi
Çin hükümeti, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya Ditwah Kasırgası sonrası acil insani yardım malzemeleri gönderdi. Kasırga, 600'den fazla can kaybına ve büyük yıkıma neden oldu.
KOLOMBO, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya gönderilen acil insani yardımı malzemeleri, 8 Aralık 2025.
Çin hükümeti tarafından sağlanan acil insani yardım malzemeleri pazartesi sabahı Kolombo'ya ulaşarak Sri Lanka'ya teslim edildi.
Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'ne göre, ülke son zamanlarda Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli hava koşulları nedeniyle ciddi şekilde zarar gördü. Kasırga, ülke genelinde 600'den fazla can kaybına, 2 milyondan fazla kişinin etkilenmesine, 4.000'den fazla evin yıkılmasına ve 60.000'den fazla evin kısmen hasar görmesine neden oldu. (Fotoğraf: Xu Han/Xinhua)
