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Çin'den Sea Guru II Sualtı Robotu ile 2000 Metre Derinlikte Başarı

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Zhejiang eyaletindeki Westlake Üniversitesi tarafından geliştirilen Sea Guru II sualtı robotu, 2000 metre derinlikteki testini başarıyla tamamladı.

HANGZHOU, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaletindeki Westlake Üniversitesi araştırmacılarınca geliştirilen Sea Guru II adlı sualtı robotu, Güney Çin Denizi'nde gerçekleştireceği 2.000 metre derinlik testi öncesinde görülüyor, 4 Mart 2025.

Çinli araştırmacıların geliştirdiği Sea Guru II sualtı robotu, 4 Mart gecesi Güney Çin Denizi'nde önemli bir başarıya imza attı. 3 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğindeki robot, 2.000 metre derinlikte gerçekleştirdiği testi başarıyla tamamlayarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. (Fotoğraf: Westlake Üniversitesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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