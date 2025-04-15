Çin'den Sea Guru II Sualtı Robotu ile 2000 Metre Derinlikte Başarı
Zhejiang eyaletindeki Westlake Üniversitesi tarafından geliştirilen Sea Guru II sualtı robotu, 2000 metre derinlikteki testini başarıyla tamamladı.
HANGZHOU, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Zhejiang eyaletindeki Westlake Üniversitesi araştırmacılarınca geliştirilen Sea Guru II adlı sualtı robotu, Güney Çin Denizi'nde gerçekleştireceği 2.000 metre derinlik testi öncesinde görülüyor, 4 Mart 2025.
Çinli araştırmacıların geliştirdiği Sea Guru II sualtı robotu, 4 Mart gecesi Güney Çin Denizi'nde önemli bir başarıya imza attı. 3 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğindeki robot, 2.000 metre derinlikte gerçekleştirdiği testi başarıyla tamamlayarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. (Fotoğraf: Westlake Üniversitesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel