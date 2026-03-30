Haberler

Çin'den Küba'nın egemenliğine ve güvenliğine destek mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahaleyle tehdit ettiği Küba'nın egemenliğini ve güvenliğini korumasını desteklediğini ve dış müdahaleye karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, AA muhabirinin, konuya ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunduğunu vurgulayan Sözcü Mao, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına, diğer ülkelerin egemenliğinin ihlal edilmesine ve iç işlerine müdahaleye karşı olduğunu belirtti.

Mao, "Çin, Küba'nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumasını destekliyor, dış müdahaleye karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

ABD'ye Küba'ya yönelik blokaja son vermesi çağrısı

ABD'yi Küba'ya yönelik blokaja, yaptırımlara, her türlü zorlama ve baskıya son vermeye çağıran Mao, Çin'in elinden geldiğince Küba'ya yardım edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri operasyonun ardından "sırada Küba'nın olduğu" ifadesini kullanmış, ülke yönetiminin başarısız olduğunu, "yakında yıkılacağını" ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış

Banka soygunu sanıldı, altından aşk çıktı