Çin: Japonya, Çin'in Liaoning Uçak Gemisi Faaliyetleriyle İlgili Kamuoyunu Yanıltıyor

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'yı Çin'in Liaoning uçak gemisinin eğitim faaliyetleri üzerinden gerilimi tırmandırmakla ve kamuoyunu yanıltmakla eleştirdi.

Zhang salı günkü basın toplantısında, Japonya'nın, Liaoning uçak gemisinin Batı Pasifik sularındaki faaliyetlerini izleme ve bu konudaki bilgileri kamuoyuyla paylaşma hamlesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Liaoning uçak gemisinin faaliyetlerinin herhangi bir ülkeyi ya da kuruluşu hedef almadığını vurgulayan Zhang, geminin açık deniz eğitimleri yoluyla muharebe kabiliyetini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Zhang, söz konusu eğitim faaliyetleri sırasında Japonya'nın gerçekleştirdiği çok sayıda gözetleme faaliyetine yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karşılık verdiklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua