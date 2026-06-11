(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi girişi bugün saat 13: 00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısı nedeniyle yasaklandı. Genel Merkez'e yalnızca MYK ve PM üyeleri ile parti personeli giriş yapabilecek.

21 Mayıs'ta alınan mutlak butan kararının ardından göreve dönen Parti Meclisi (PM) üyeleri bugün ilk kez toplanacak. Genel Merkez'de saat 13: 00'te yapılacak toplantı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi yasağı getirildi.

CHP Genel Merkezi'nin kapısına, "Parti Meclisi Toplantısı nedeniyle Genel Merkez'e ziyaretçi kabul edilmeyecektir" şeklinde bir yazı asıldı. Genel Merkez'e yalnızca MYK ve PM üyeleri ile parti personeli giriş yapabilecek.

Kaynak: ANKA