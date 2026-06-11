Haberler

CHP Genel Merkezi'ne Ziyaretçi Yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Merkezi'ne bugün saat 13:00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısı nedeniyle ziyaretçi girişi yasaklandı. Yalnızca MYK ve PM üyeleri ile parti personeli giriş yapabilecek.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi girişi bugün saat 13: 00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısı nedeniyle yasaklandı. Genel Merkez'e yalnızca MYK ve PM üyeleri ile parti personeli giriş yapabilecek.

21 Mayıs'ta alınan mutlak butan kararının ardından göreve dönen Parti Meclisi (PM) üyeleri bugün ilk kez toplanacak. Genel Merkez'de saat 13: 00'te yapılacak toplantı öncesi CHP Genel Merkezi'ne ziyaretçi yasağı getirildi.

CHP Genel Merkezi'nin kapısına, "Parti Meclisi Toplantısı nedeniyle Genel Merkez'e ziyaretçi kabul edilmeyecektir" şeklinde bir yazı asıldı. Genel Merkez'e yalnızca MYK ve PM üyeleri ile parti personeli giriş yapabilecek.

Kaynak: ANKA
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Hürmüz resti: Hepsi işbirlikçi sayılacak

İran'dan Trump'ı çıldırtacak hamle
Milyon dolarlık yatırımla yeni sektöre atılan Berdan Mardini de gözaltına alındı

Milyon dolarlık yatırımla yeni sektöre atılan şarkıcı da gözaltında
Magazin dünyasını sarsan narkotik operasyonu: Eski Türkiye Güzeli Ayşe Hatun Önal da gözaltında!

Eski Türkiye Güzeli gözaltında
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti