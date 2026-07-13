Haberler

Çin: Japonya Dışişleri Bakanı'nın Güney Çin Denizi Konusundaki Açıklamalarını Kesinlikle Reddediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun 2016 Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'na ilişkin açıklamalarını kınayarak, toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacaklarını ve bölgede barışı bozma girişimlerinin başarısız olacağını bildirdi.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun, 10 yıl önce verilen sözde "2016 Güney Çin Denizi Tahkim Kararı" hakkındaki ifadelerini güçlü şekilde kınayarak buna kesin bir dille karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü pazar günkü basın toplantısında, Motegi'nin söz konusu açıklamasının, "yasadışı kararı açık şekilde onayladığını, Çin'in hukuki iddialarına saldırdığını ve hatalı şekilde Japonya'yı Güney Çin Denizi'ni kullanan meşru bir paydaş olarak gösterdiğini" belirtti.

Japonya'ya Çin'i karalama, Güney Çin Denizi konusunda dezenformasyon yapma ve bölgede barış ve istikrarı baltalama çabalarına son verme çağrısı yaptıklarını kaydeden sözcü, toprak bütünlüğü ve Güney Çin Denizi'ndeki denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sözcü, Çin'in yasal hak ve çıkarlarına meydan okuma ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı zedelemeye yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü
Aşk kriterlerini açıkladı! Survivor yarışmacısından dikkat çeken liste

Aşk kriterlerini açıkladı! Survivor yarışmacısından dikkat çeken liste
Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı

Trafik cezasına üzüleceğine bakın ne yaptı
Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler

Baba ve kızları denizde dehşeti yaşadı!
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü

Savaşta bir ilk! Sahaya sürülen yeni silah tüm dengeleri değiştirecek
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada