Haberler

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu'dan İsrail'e, Suriye'deki operasyonlarına son verme çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarına son vermesi gerektiğini ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Fu, uluslararası toplumun Orta Doğu'daki gerilimleri önlemek için birlikte hareket etmesinin önemini belirtti.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, İsrail'in, Suriye'deki askeri operasyonlarına ve ülkenin güneyine yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Fu, BM Güvenlik Konseyinin, " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlediği toplantıda konuştu.

Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gereğini vurgulayan Fu, İsrail'in, Suriye ile işgal altındaki toprakları ayıran, "Ayrım Bölgesi" olarak anılan BM Ateşkesi Gözlem Gücü Bölgesi'ndeki askeri operasyonlarına ve ülkenin güneyine yönelik saldırılarına derhal son verme çağrısında bulundu.

Fu, İsrail'in, 1974'te Yom Kippur Savaşı'nın ardından varılan ateşkes anlaşmasına uyması ve Suriye topraklarından derhal çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Orta Doğu'da gerilimlerin etkilerinin bölgeye yayılma eğiliminde olduğunu, bunun Suriye'deki durumu kırılgan hale getirdiğini dile getiren Fu, "Uluslararası toplumun, Orta Doğu'daki savaş ateşinin yeniden alevlenmesini, bölgeye daha fazla yayılarak Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını etkilemesini önlemek için birlikte hareket etmesi zorunlu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

